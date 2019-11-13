Уфа, , 15:33 — REGNUM Уголовное дело возбуждено в Башкирии по факту обвала грунта на высоте двух метров при строительстве водопровода, в результате которого погиб рабочий. Об этом 13 ноября сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Башкирии.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что вечером 9 ноября текущего года в траншее обвалился грунт при строительстве водопровода в селе Учалы Учалинского района Башкирии. 38-летний рабочий, который оказался во время обвала грунта на глубине двух метров скончался на месте.

По сообщению пресс-службы ведомства, по данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

В настоящее время следователи устанавливают лиц, ответственных за соблюдение требований безопасности при выполнении данного вида работ.