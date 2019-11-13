Чебоксары, , 15:26 — REGNUM В чувашском Цивильске начальник отдела безопасности исправительной колонии подозревается в превышении должностных полномочий. Следствие полагает, что он нашёл тайник на территории исправительного учреждения и присвоил его содержимое себе, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя следственного управления СКР по Чувашии Олег Дмитриев.

Следствие полагает, что с февраля по май 2019 года во время обысков подозреваемый, на тот момент занимавший должность заместителя начальника отдела безопасности колонии, обнаружил тайник со средствами связи и комплектующими к нему.

«Он не доложил об обнаружении тайника и вынес его содержимое за пределы колонии», — сказал Олег Дмитриев.

По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). В следственном управлении отмечают, что в данной колонии строгого режима отбывают наказание в том числе лица, осужденные за преступления террористической направленности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в чувашском Цивильске завершено расследование уголовного дела в отношении сотрудника исправительной колонии, которому предъявлено обвинение в превышении полномочий и получении взятки. Следствие полагает, что в 2016—2018 годах обвиняемый незаконно пронёс на территорию колонии 27 мобильных телефонов, передав их двоим осужденным. По данным правоохранителей, за это он получил 110 тыс. рублей незаконного вознаграждения.