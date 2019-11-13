Воронеж, , 15:21 — REGNUM Громкое уголовное дело об обрушении моста в Терновском районе Воронежской области, в результате которого погиб человек, передано в суд, сообщил ИА REGNUM 13 ноября старший помощник прокурора Воронежской области Михаил Усов.

Обвиняемым по делу проходит главный инженер проекта ООО «Дорпроект» 64-летний Александр С., он обвиняется в причинении смерти по неосторожности и в причинении тяжкого вреда здоровью.

По версии следствия, в августе 2018 года обвиняемым была разработана проектная документация по ремонту мостового перехода через р. Савала на км 20+040 автомобильной дороги Курск — Борисоглебск — Терновка в Терновском муниципальном районе. Согласно материалам дела, в проекте была ошибочно определена прочность переходных стоек промежуточных опор моста, в результате не обеспечено соблюдение требований «Технического регламента о безопасности зданий и сооружений». Также проектными решениями было предусмотрено отсутствие дорожной одежды мостового полотна на всем протяжении ремонтируемой полосы, по смежной полосе разрешено реверсивное движение транспортных средств без ограничения их массы, нагрузки на ось и дистанции, что, как считает следствие, всё вместе и обусловило обрушение моста.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 ноября 2018 года, при проезде по разрешенной полосе моста двух автомобилей марки МАЗ, загруженных зерном, пролётные строения моста обрушились. В результате один из водителей получил серьёзные травмы, а рабочий, который проводил монтажные работы, погиб.

Сам обвиняемый вину не признал. Однако заместитель прокурора области Геннадий Буслаев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу. После вручения обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Грибановский районный суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит до трёх лет лишения свободы.