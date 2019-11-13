Каракас, , 15:32 — REGNUM Неизвестные пытаются захватить здание посольства Венесуэлы в Бразилии. Об этом 13 ноября сообщил заместитель министра иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль на своей странице в Twitter.

«Группа лиц пытается прорваться на территорию нашего посольства в Бразилиа», — написал дипломат.

Он призвал власти Бразилии обеспечить безопасность работников посольства и уважать положения международных конвенций.

Как передавало ИА REGNUM, 13 ноября в столице Бразилии начался саммит БРИКС. В нём также принимает участие президент России Владимир Путин.