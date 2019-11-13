Ташкент, , 15:13 — REGNUM Пограничники Службы государственной безопасности (СГБ) Узбекистана правомочно применили силу в отношении жителей населенного пункта Хосилот Ферганского района, сообщили в пресс-службе СГБ.

Отмечается, что двое местных жителей отказались подчиниться законным требованиям сотрудников пограничных войск, в обязанности которых входит досмотр транспортных средств в приграничном районе.

Позже нарушители остановились рядом с пограничниками и начали провоцировать конфликт, отказываясь подчиняться законным требованиям. В результате оба нарушителя были задержаны с применением физической силы.

Ранее в Ферганском районе контрабандисты неоднократно совершали наезд на пограничников для запугивания и скрытия с места происшествия. Так, от наезда автомобиля в 2010, 2012 и 2013 годах погибли трое военнослужащих.

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