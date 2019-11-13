Самара, , 15:25 — REGNUM Исполняющего обязанности начальника отдела досудебного урегулирования налоговых споров № 2 УФНС РФ по Самарской области подозревают в Самаре в посредничестве во взяточничестве. Об этом 13 ноября сообщает пресс-служба областного следственного управления Следственного комитета РФ.

По версии следствия, в ноябре текущего года подозреваемый получил от представителя коммерческой фирмы часть взятки в виде денег в сумме 100 тысяч рублей и муляжа денежных средств на сумму 200 тысяч рублей, чтобы в дальнейшем предложить посредничество во взяточничестве должностным лицам УФНС РФ.

Отмечается, что за взятку должностные лица налоговой службы должны были незаконно перерегистрировать предприятие с территории Тольятти на территорию города Москвы. Кроме этого, они должны были незаконно поменять директора данной организации на гражданина иностранного государства.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.5 ст.291.1 УК РФ (получение взятки).

Расследование уголовного дела продолжается.