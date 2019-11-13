Павловский Посад, Московская область, , 15:05 — REGNUM В Павловском Посаде пресекли незаконную добычу песка на землях сельхозназначения. Организатор выплатит штраф в размере 7 млн рублей. Об этом 13 ноября сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Инспекторы эконадзора провели рейд на землях между деревнями Быково и Дмитрово. В ходе рейда обнаружили гусеничный экскаватор и самосвал, куда сгружался песок.

Незаконные работы велись на землях сельхозназначения. Площадь перекопанного участка равна 1 га, глубина копания — 3 метра. Технику, с помощью которой велись работы, задержали. Позднее был установлен собственник участка.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Подмосковье заработала интерактивная карта «Здоровая ферма» с информацией о фермерских предприятиях и хозяйствах региона.

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