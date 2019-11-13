Дамаск, , 15:03 — REGNUM Армия Турция обстреляла из артиллерии селения Даудия и Увейш возле города Телль-Тамер в северной сирийской провинции Хасеке. Об этом сообщает 13 ноября агентство SANA.

Кроме того, по данным журналистов, ранее в том районе были обстреляны еще шесть поселений. Сообщается, что из-за этого тысячи мирных жителей начали покидать свои дома.

Стоит отметить, что 3 ноября стало известно о размещении сирийской правительственной армией блок-постов на подступах к городу Телль-Тамер. Их цель — предотвратить возможное наступление турецкой армии на данном направлении.

Как передавало ИА REGNUM, подразделения турецкой армии заняли часть приграничных районов на севере Сирии в результате операции «Источник мира». После подписания меморандума в Сочи между Москвой и Анкарой операция была приостановлена, но боестолкновения между военнослужащими Турции и курдскими военизированными подразделениями продолжаются.

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