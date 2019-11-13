Томск, , 14:51 — REGNUM Уже более ста человек пострадали в городе Томске из-за гололёда.

Гололед Дарья Драй © ИА REGNUM

Только за выходные дни (9−10 ноября) за медицинской помощью с уличными травмами обратились 129 томичей. В том числе среди пострадавших — 39 детей, передают «Вести Томск».

Как сообщало ИА REGNUM, 11 ноября мэрия Томска объявила о том, что в городе идёт борьба с наледью. С 8 по 10 ноября на отсыпку дорог и пешеходных зон израсходовали 1005 тонн песко-соляной смеси.

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