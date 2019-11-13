Анапа, Краснодарский край, , 14:48 — REGNUM В Анапе следователи проводят проверку по факту исчезновения 16-летней девушки, сообщает 13 ноября пресс-служба главного следственного управления по Краснодарскому краю.

Следователи установили, что девушка проживает с матерью в хуторе Чехон. Днем 6 ноября она дождалась, когда мать уйдет, и самостоятельно покинула домовладение. С тех пор о ее местонахождении ничего не известно.

В настоящее время следователи устанавливают местонахождение пропавшей, а также обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Ставрополе возбудили уголовное дело по статье «Убийство» в связи с исчезновением 16-летней девушки, которая ушла из дома в школу и обратно не вернулась. Сейчас девочку вместе со следователями и полицейскими ищут спасатели, поисковый отряд «Лиза Алерт» и просто неравнодушные горожане.

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