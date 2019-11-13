Варшава, , 14:36 — REGNUM Двух мужчин, подозреваемых в подготовке теракта, задержали сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши. Об этом 13 ноября сообщило издание Wprost со ссылкой на пресс-секретаря министра, координирующего спецслужбы Станислава Жарына.

Как рассказал представитель правоохранительных органов, задержанных подозревают в подготовке терактов в отношении мусульман, проживающих на территории Польши. Сообщается, что экстремисты якобы планировали использовать для реализации своих целей огнестрельное оружие и взрывчатые вещества.

Также Жарын отметил, что мужчины ориентировались в своих действиях на Андерса Брейвика, который совершил теракты в Норвегии в 2011 году.

Задержанных обвинили в подготовке преступления, которое угрожает жизни большого числа людей, а также в публичных призывах к расправе над людьми по этническому и религиозному признаку.

Стоит отметить, что в Германии 12 ноября задержали исламистов, которых также подозревают в подготовке теракта.