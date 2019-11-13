Самара, , 14:28 — REGNUM Наклейки позора стали клеить в Самаре на почтовые ящики абонентов, которые накопили долг за холодное водоснабжение и водоотведение. Об этом 12 ноября сообщает пресс-служба «РКС-Самара».

По сообщению пресс-службы ведомства, пирамиды позора, которые выставлялись у домов должников стали самым эффективным механизмом взимания долгов с платежеспособных, но недобросовестных абонентов.

Теперь сотрудники коммунального предприятия будут наклеивать пирамидки позора на почтовые ящики должников, чей долг превышает более пяти тысяч рублей. Таким образом они будут напоминать им о необходимости погасить задолженность.

По сообщению пресс-службы «РКС-Самара», на почтовых ящиках жильцов девяти домов в Октябрьском и Ленинском районах первые 218 наклеек появились в начале ноября. На наклейках изображены пирамиды позора и надпись «Здесь живет должник». Общий долг жителей этих домов составляет порядка двух миллионов рублей.