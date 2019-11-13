Нижний Новгород, , 14:20 — REGNUM Поставщик питания для школ и детсадов Нижнего Новгорода — муниципальное предприятие «Единый центр муниципального заказа» (ЕЦМЗ) — после вспышки дизентерии в одной из школ Советского района заплатит штраф. По итогам расследования составлены три протокола об административном правонарушении, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении Роспотребнадзора.

По ст. 6.6 КоАП РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения») МП заплатит 35 тыс. рублей штрафа, по этой же статье на 5 тыс. рублей оштрафован завпроизводством предприятия и на 3 тыс. рублей — директор школы.

В настоящее время материалы расследования переданы в следственные органы.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине октября вспышка кишечной инфекции произошла в школе №47 Советского района. За помощью к медикам по поводу ухудшенного самочувствия обратились 26 человек, из них четверо были госпитализированы. При лабораторном обследовании материалов от больных обнаружены ДНК шигеллы — род грамотрицательных палочковидных бактерий, которые являются для человека и приматов возбудителями болезней из группы шигеллезов (дизентерия). Сотрудников пищеблока, у которых было выявлено носительство дизентерии, отстранили от работы. Позднее был уволен генеральный директор МП «Единый центр муниципального заказа» Владимир Жмакин. Предприятие в ноябре 2018 года по итогам конкурса стало единым организатором питания в 143 школах Нижнего Новгорода.