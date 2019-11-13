Красноярский край, , 14:20 — REGNUM В Абанском районе Красноярского края подросток предстанет пред судом по обвинению в грабеже. Об этом ИА REGNUM сообщили 13 ноября в Главном следственном управлении СКР по краю и Хакасии.

Завершено расследование уголовного дела в отношении 14-летнего жителя посёлка Абан. Он обвиняется в грабеже, совершённом группой лиц, с незаконным проникновением в жилище (п. «а, в» ч. 2 ст. 161 УК РФ).

Установлено, что днём 28 июня 2019 года подросток и трое его приятелей, не достигших возраста уголовной ответственности, незаконного проникли в жилище к беспомощной 65-летней пенсионерке. Они похитили имущество женщины прямо в её присутствии.

Уголовное дело направлено в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, 19-летний житель Новокузнецка застрелил подростка из-за необъяснимой злости.