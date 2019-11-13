Астрахань, , 14:13 — REGNUM В Астрахани проводится процессуальная проверка по факту гибели 51-летней местной жительницы. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Астраханской области.

26 октября женщина, работавшая санитаркой в одной из больниц Астрахани, находилась на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения. Она выпала из окна третьего этажа и была госпитализирована. 9 ноября женщина умерла от полученных повреждений.

Следователи выясняют все обстоятельства несчастного случая. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.