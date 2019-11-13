Нижний Новгород, , 14:08 — REGNUM В Нижегородской области были задержаны злоумышленники, пытавшиеся угнать автомобиль скорой помощи. Об этом сообщает МВД России.

Машина была угнана в поселке Большое Мурашкино. После получения сообщения об угоне полицейские заметили медавтомобиль на одной из улиц в Кстове. Правоохранители через специальное громкоговорящее устройство потребовали остановки машины, однако водитель продолжил движение, набирая скорость, совершая опасные маневры и проезжая перекрестки на запрещающий сигнал светофора.

На участке трассы М-7 «Волга» полицейские произвели несколько выстрелов в воздух, а затем по колесам автомобиля. Машина с пробитыми колесами остановилась, из нее выскочили двое мужчин и попытались скрыться, но были задержаны.

Возбуждено уголовное дело по п."а» ч. 2 ст. 166 УК РФ («Неправомерное завладение автомобилем группой лиц по предварительному сговору»). Также составлены протоколы об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ («Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции») и по ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ («Невыполнение водителем транспортного средства, не имеющим права управления транспортными средствами либо лишенным права управления транспортными средствами, законного требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения»). Решается вопрос об избрании в отношении задержанных меры пресечения.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2019 года во Владимирской области ураган повалил дерево на машину скорой помощи, которая везла пациента. В ЧП пострадали два человека — водитель и фельдшер, которые находились в машине. Однако госпитализация им не потребовалась — оба они были направлены на амбулаторное лечение. Пациентку доставили в медицинское учреждение на другом автомобиле.