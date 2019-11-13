Варшава, , 13:55 — REGNUM В Варшаве и Щецине двое человек, подозреваемых в подготовке нападений на мусульман с применением огнестрельного оружия и взрывчатых веществ, арестованы Агентством внутренней безопасности (ABW), сообщил 13 ноября пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Станислав Жарин.

«Акция стала результатом накопленных ранее сведений об экстремистской группе, целью которой было запугивание людей исламского вероисповедания, проживающих на территории Республики Польша. Установлено, что помимо издевательств и преследований, группа также планировала более радикальные действия с применением огнестрельного оружия и взрывчатых веществ», — передаёт слова Жарина «Польское радио».

По словам пресс-секретаря, группа экстремистов планировала теракты, аналогичные совершённым Андресом Брейвиком в 2011 году в Норвегии, Брентоном Таррантом в Новой Зеландии и Филипом Мансхаусом в Норвегии в 2019 году.

Как пояснил Жарин, двое задержанных ещё в 2013 году попали в поле зрения ABW во время следствия по делу Бруно К., и один из них, «несмотря на судебный запрет на контакты и интересы в отношении оружия, боеприпасов и пиротехнических экспериментов, все еще занимался изготовлением огнестрельного оружия и взрывчатых веществ».

«В ходе скоординированной акции были проведены обыски во многих местах в Мазовецком, Западно-Поморском и Подкарпатском воеводствах. В ходе одного из них, в частном доме на территории варшавского района Влохи, сотрудники ABW изъяли вещества и химические средства, необходимые для производства большого количества взрывчатых веществ, огнестрельное оружие, конструкционные элементы, используемые для производства оружия, а также боеприпасы. Обнаруженная взрывчатка после проведения необходимых процессуальных действий была нейтрализована на территории военного полигона Института технического вооружения недалеко от Варшавы», — сообщил пресс-секретарь.

Операция проводилась 10 ноября. В её ходе были изъяты восемь флаконов с высокотоксичными химическими веществами, более 170 книг по изготовлению взрывчатых веществ, а также электронные носители данных, способные поддерживать зашифрованную связь между членами группы. Найдены также 16,1 г наркотических средств.

Суд принял решение об аресте подозреваемых. Следствие ведёт ABW под надзором краевой прокуратуры в Щецине. Арестованным предъявлены обвинения в подготовке действий, угрожающих жизни или здоровью людей, в публичных призывах к убийству в отношении этнических групп и конфессий, владении без разрешения взрывчатыми веществами, оружием и боеприпасами, а также в незаконном обороте наркотиков внутри ЕС.