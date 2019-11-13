Венеция, Италия, 13 ноября 2019, 13:53 — REGNUM Итальянская Венеция столкнулась «с тотальным и апокалиптическим наводнением», заявил губернатор области Венето Лука Дзайа.
«Мы переживаем апокалиптическое наводнение. Я не преувеличиваю, 80% города под водой», — цитирует его ANSA.
Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 12 ноября, из-за сильных в ряде регионов Италии начались наводнения. Из-за ливней уровень воды в Венеции поднялся до уровня 183 сантиметров, что привело к затоплению 80% города.
В результате стихийного бедствия погибли два человека.
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