Красногорск, , 14:00 — REGNUM Уголовное дело в связи с исчезновением двух несовершеннолетних возбудил следственный отдел Солнечногорска ГСУ СК России по Московской области. Об этом говорится в сообщении областного управления ведомства, опубликованном 13 ноября.

Сообщается, что пропали дети 11 и 12 лет. Они вышли утром 11 ноября из дома, с тех пор о них нечего не известно. На причастность к исчезновению детей проверяют их мать, которая ранее по суду была ограничена в родительских правах.

По факту пропажи несовершеннолетних было возбуждено уголовное дело по статье 126 УК РФ (похищение человека). Следователи проверяют обстоятельства дела.