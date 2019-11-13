Самара, , 13:56 — REGNUM В дорожно транспортном происшествии с участием автоцистерны под Самарой погиб заместитель директора ракетно-космического центра «Прогресс» Вадим Небога. Об этом сообщает 63.ru ссылаясь на собственный источник на предприятии.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что ранним утром 13 ноября на самарской обводной дороге произошло столкновение легкового автомобиля SKODA и автоцестерны Volvo. 57-летний пассажир легковушки погиб, а ее водитель был госпитализирован.

По предварительной информации, полученной от полицейских, в ДТП у села Белозерки в Волжском районе, может быть виновен водитель легкового автомобиля. Выезжая со второстепенной дороги на перекрестке он не пропустил автоцистерну, которая ехала по трассе.