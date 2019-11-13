Курган, , 13:46 — REGNUM В Кургане вынесен приговор местному жителю за хранение и приобретение контрафактного алкоголя на сумму более 7 млн рублей. Суд назначил ему наказание 2 года 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Курганской области.

Установлено, что в 2017 году осужденный, с целью продажи хранил в арендованных складских помещениях на улицах Некрасова и Омской города Кургана, а также в своём автомобиле более 34 тыс. бутылок водки. При этом он не являлся зарегистрированным предпринимателем, лицензии на реализацию алкоголя у него не было.

Лабораторные исследования показали, что изъятый алкоголь не отвечает требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Бутлегер осуждён по нескольким статьям уголовного кодекса. Приговор не вступил в законную силу.