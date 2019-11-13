Казань, , 13:33 — REGNUM Медсестра в Татарии лишилась почти полумиллиона рублей, пытаясь инвестировать в криптовалюту. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МВД.

Телефонный мошенник Цитата из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию» реж Леонид Гайдай. 1973. СССР

По данным ведомства, женщине позвонили на мобильный телефон и предложили инвестировать денежные средства на крипто-валютной биржевой платформе. Она согласилась на сделку и частями перевела в течение месяца на указанные мошенниками расчетные счета 435 тыс. рублей. Доход она так и не получила.

Аналогичным образом 55-летний житель республики потерял 345 тыс. рублей. По данным фактам возбуждены уголовные дела по ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае баснословные суммы за электричество выставлены жильцам одного из товариществ собственников жилья. Счет в 4,5 млн рублей получился из-за того, что в доме работала незаконная майнинг ферма — около 130 тыс. рублей с каждой квартиры.