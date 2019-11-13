Омск, , 13:29 — REGNUM В детском саду Омска пятилетнего мальчика заставили доставать игрушки из унитаза. Об этом на своей странице в соцсети сообщил отец ребёнка.

По его словам, воспитатель заставила двоих детей прервать обед, доставать игрушки и мыть их.

Отец детсадовца утверждает, что дети ничего не делали и просто находились «в компании шкодивших». Дети доставали игрушки из общего унитаза, при этом перчаток им не дали.

Как передаёт «Город55», по данному факту начал проверку департамент образования.

Как сообщало ИА REGNUM, в омском детсаду воспитатель заклеивала детям рот скотчем.