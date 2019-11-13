Уфа, , 13:51 — REGNUM Прокуратура Башкирии начала проверку по факту размещения в интернете видеоматериала, в котором бизнесмен из города Нефтекамска якобы заставляет своего 9-летнего сына избивать журналиста. Об этом 12 ноября сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

На видео зафиксировано, что бизнесмен грубо разговаривает с автором видеоролика и говорит своему сыну, который сидит в салоне автомобиля, чтобы мальчик бил снимающего видео. На кадрах видно, что ребенок нападает на мужчину.

По сообщению СМИ, конфликт произошел из-за строительства подъезда к магазину, против которого выступают местные жители, поскольку дорога будет проходить через аллею. Бизнесмен вступил в перепалку с депутатом городского совета, который приехал разобраться в ситуации.

По сообщению пресс-службы республиканской прокуратуры, в ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц органов системы профилактики на предмет своевременного выявления лиц, возможно оказывающих отрицательное влияние на детей.

Сообщается, что по итогам данной проверки прокуратурой будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер прокурорского реагирования.