Казань, , 13:23 — REGNUM Суд признал виновным жителя Татарии по ч. 1 ст. 245 УК РФ («Жестокое обращение с животными, совершенное из хулиганских побуждений, повлекшее его гибель»). Об этом ИА REGNUM сообщили в надзорном ведомстве республики.

Уильям Хогарт. Суд. 1758

Установлено, что в марте 2018 года обвиняемый около своего произвел прицельные выстрелы в соседскую собаку из ружья. Животное было ранено и попыталось убежать, однако мужчина догнал собаку и выстрелил еще несколько раз. Труп он выбросил в сугроб. Со слов хозяина собаки, стрелявший упрекал его в том, что животное гадит возле дома.

Изначально полицейские отказались возбуждать уголовное дело по данному факту. Затем после вынесения первого приговора он был отменен судом апелляционной инстанции. Сейчас мужчину приговорили к 180 часам обязательных работ. Своей вины он не признал.

Как сообщало ИА REGNUM, дело по аналогичной статье расследуется в настоящее время в Сыктывкаре. 46-летняя и 61-летний жители села Визинги нанесли увечья животному, от которых оно погибло. Расправу над собакой учинили в центре села. Видеозапись издевательств была размещена в социальных сетях. Из предварительных показаний следует, что собака стала не нужна хозяйке и её решили убить.