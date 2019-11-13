Новочеркасск, Ростовская область, , 13:22 — REGNUM В Ростовской области задержан житель Новочеркасска, подозреваемый в совершении насильственных действий в отношении восьмилетнего ребёнка. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР 13 ноября.

37-летний мужчина стал фигурантом уголовного дела по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ «Иные насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней». Следователи полагают, что в октябре и ноябре 2019 года житель Новочеркасска совершил злодеяния в отношении дочери своей сожительницы.

Мужчина арестован. Расследование уголовного дела продолжается.