Москва, , 13:19 — REGNUM Правоохранители задержали третьего подозреваемого в угрозах судье Московского городского суда — Евгения Ерзунова. Он пытался вылететь за рубеж из аэропорта «Внуково», сообщила 13 ноября официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Ерзунова задержали благодаря показаниям другого подозреваемого Сергея Половца, задержанного днем ранее. По словам Половца, именно Ерзунов был автором публикации в интернете с угрозами судье.

Следствие намерено предъявить третьему задержанному обвинение по статье 296 УК РФ.

Ранее ИА REGNUM сообщало о возбуждении уголовного дела в отношении двух человек, которые угрожали судье Мосгорсуда. По версии следствия, они опубликовали в сети призывы к экстремистской деятельности и угрожали судье убийством и нанесением травм.

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