Москва, , 13:10 — REGNUM В Москве пациент туберкулёзного диспансера угрожал взорвать медицинское учреждение. Об этом сообщает телеграм-канал LIFE SHOT.

По данным источника, причиной стало подселение в палату нового больного, который якобы кашлял кровью, что напугало его соседей. Один из пациентов сначала пытался договориться с врачами о расселении, а после пошёл на отчаянные меры — сообщил по телефону экстренным службам, что подорвёт здание.

Чем закончилась ситуация, пока неизвестно. Официальной информации по инциденту нет.