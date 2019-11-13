Великий Новгород, , 13:03 — REGNUM Синоптики не прогнозируют ухудшения погоды в Новгородской области. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре регионального правительства, на заседании комиссии по ликвидации последствий паводка заместитель начальника новгородского Гидрометеоцентра Валерий Прокопенко заявил, что погода сохраняется дождливой, но осадки ослабнут после 13−14 ноября.

Между тем в регионе отмечен подъём воды в реках.

«В ближайшие дни продолжится рост уровней воды с дальнейшей стабилизацией на озере Ильмень и реке Волхов. На всех остальных реках области ожидается стабилизация и понижение уровней воды», — сообщили в ГУ МЧС России по Новгородской области.

В реке Холова в посёлке Крестцы и реке Уверь в деревне Меглецы продолжают сохраняться уровни воды, достигшие критической отметки.

По данным ведомства, с 6 по 12 ноября на территории Новгородской области количество выпавших осадков превысило климатическую норму за ноябрь и составило от 42 до 77 мм (норма 49−66 мм). В реках Ловать, Уверь и Шелонь уровень воды повысился на 0,52−1,06 метра. В реке Волхов вода поднялась на метр и более, горизонт озера Ильмень повысился на 1,14 метра.

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