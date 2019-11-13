Рязань, , 12:48 — REGNUM Трёх жителей Москвы обвиняют в организации лаборатории по производству разных видов синтетических наркотиков на территории Рязанской области. При задержании злоумышленников оперативники изъяли более 80 кг запрещённых веществ. Уголовное дело передано для рассмотрения в суд, сообщили 13 ноября в пресс-службе регионального УМВД.

По версии следствия, в конце 2018 года обвиняемые недалеко от города Касимова на полуострове в акватории реки Оки выкупили часть бывшего судоремонтного завода. Проехать на территорию предприятия можно было только по одной труднопроходимой дороге. В заброшенных помещениях было установлено современное химическое оборудование для производства наркотических средств.

При задержании подозреваемых в лаборатории было изъято свыше 20 килограммов готовых к реализации наркотических средств, а также 65 килограммов наркосодержащей жидкости, прекурсоры, химические реактивы. Следователи считают, что производительность лаборатории составляла от 10 до 20 килограммов амфетамина и мефедрона в неделю. Затем наркотики распространялись крупными партиями через тайники-закладки на территории различных регионов России.

Подпольную нарколабораторию силовики ликвидировали в феврале 2019 года. На время расследования в отношении обвиняемых судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.