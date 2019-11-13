Уфа, , 12:47 — REGNUM Арест автомобиля Mercedes-Benz заставил бизнесмена из Уфы оплатить налоговую задолженность. Об этом 13 ноября сообщает пресс-служба управления федеральной службы судебных приставов Башкирии.

По сообщению пресс-службы ведомства, 54-летний бизнесмен задолжал налоговой более 860 тысяч рублей.

Судебные приставы установили, что у мужчины в собственности находится автомобиль марки Mercedes-Benz 2013 года выпуска. На него судебные приставы и наложили арест.

Поскольку должник не захотел расставаться со своим автомобилем, то был вынужден оплатить всю сумму задолженности.