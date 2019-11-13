Воронеж, , 12:39 — REGNUM В Воронеже в ДТП с участником сотрудника полиции погиб человек, следственные органы начали проверку, сообщила ИА REGNUM старший помощник руководителя СУ СКР Елена Мануковская 13 ноября.

Предварительно установлено, что около 05:10 10 ноября по улице 206 Стрелковой Дивизии города Воронежа 22-летний сотрудник полиции, находясь на службе управляя автомобилем Chevrolet Aveo, совершил наезд на 33-летнего мужчину, который от травм скончался. Водитель скрылся с места происшествия.

«Следователями СК опрошен водитель транспортного средства и его коллега, находившийся в момент дорожно-транспортного происшествия в автомобиле, транспортное средство изъято, назначаются судебно-медицинские и авто-технические экспертизы, выполняется комплекс проверочных мероприятий по установлению всех обстоятельств произошедшего», — уточнил руководитель следственного отдела по Левобережному району города Воронежа регионального следственного управления СК России Матвей Сладких.

В пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области сообщили, что оба сотрудника — и водитель, и его напарник — задержаны. Также проводится служебная проверка.

«В случае, если вина полицейских подтвердится, они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и привлечены к ответственности в соответствии с законодательством. Принципиальная оценка в части проведения воспитательной работы будет дана их непосредственным руководителям», — уточнили в ГУ МВД.