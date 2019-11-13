Москва, , 12:36 — REGNUM Движение автотранспорта на 32-м километре Киевского шоссе в Москве затруднено из-за ДТП. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта столицы в Twitter.

Движение затруднено в районе деревни Анкудиново.

Автомобилистам рекомендуют объезжать этот участок дороги, чтобы не попасть в пробку. Подробности аварии не указаны.

Напомним, накануне ЦОДД предупредил москвичей о возможной гололедице на дорогах и настоятельно рекомендовал не пользоваться автомобилем с летней резиной.

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