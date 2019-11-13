Великий Новгород, , 12:33 — REGNUM В Новгородской области, по данным регионального управления МЧС на 12:00 сегодняшнего дня, 13 ноября, остаются подтопленными 30 населённых пунктов в девяти районах. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, подтоплены четыре жилых дома, в которых проживают десять человек, а также 539 приусадебных участков.

В регионе остаются повреждёнными 22 участка дорог и семь переправ — это низкоуровневые деревянные мосты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, промежуточные итоги восстановительных работ в районах, пострадавших от паводка, обсуждались 12 ноября на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, которое провёл губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

Региональный министр труда и социальной защиты населения Анна Тимофеева сообщила, что среди пострадавших — 37 инвалидов, 137 пенсионеров и семьи с несовершеннолетними детьми. Они имеют право на получение единовременной выплаты в связи с трудной жизненной ситуацией. В зависимости от ущерба она может достигать 11 тыс. рублей. Ущерб также оценивают специальные комиссии, которые с 11 ноября действуют в пострадавших от паводка районах Новгородской области.

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