Ростов-на-Дону, , 12:32 — REGNUM В Ростове-на-Дону тысячи горожан остались без газа из крупной аварии на газопроводе в районе улицы Орбитальной, 76. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе городской администрации 13 ноября.

Без подачи голубого топлива остались жилые дома нескольких садовых товариществ. Авария внесла коррективы в работу котельной РК-4 на улице Миронова, 12/5.

В настоящее время на месте ЧП работают две бригады филиала ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» в составе 12 человек и шести единиц спецтехники.