Харабали, Астраханская область, , 12:26 — REGNUM В городе Харабали Астраханской области 27-летний мужчина убил свою жену, а затем свёл счёты с жизнью. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Астраханской области.

К трагедии привела бытовая ссора. Ночью 12 ноября мужчина поссорился с женой, схватил кухонный нож и ударил её 20 раз. От полученных ранений женщина скончалась.

Убийца отправился к соседу и сказал ему, что убил жену. После этого он вернулся домой и покончил с собой.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». По данным местных СМИ, у семейной пары остались трое детей в возрасте от одного года до шести лет.