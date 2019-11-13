Челябинск, , 12:16 — REGNUM Следователи объявили в розыск бывшего судью Коркинского городского суда Челябинской области Сергея Югова, который подозревается в развратных действий в отношении двух не достигших 16-летнего возраста девочек. Об этом сообщает регионального главное следственное управление СКР.

«Место нахождения подозреваемого Югова С.В. неизвестно, в связи с чем, в соответствии со ст. 210 УПК РФ объявлен его розыск», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2018 года местный житель обратился к уполномоченной по правам ребёнка в России Анне Кузнецовой — попросил провести расследование по факту домогательств к его дочерям. По его словам, на момент совершения преступления младшей девочке было всего восемь лет.

По словам мужчины, на местном уровне следователи отказывали ему в возбуждении уголовного дела в отношении экс-судьи. После его обращения отреагировалаАннаКузнецова. Она, в свою очередь, обратилась к главе СКР Александру Бастрыкину. В результате следователи возбудили уголовное дело.

В региональном управлении СКР при этом пояснили, изложенные гражданином факты проверили и затем отправили материалы в квалификационную коллегию судей. Именно ей и предстояло решить, давать согласие на привлечение экс-судьи к уголовной ответственности или нет.

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