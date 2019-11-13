Уфа, , 12:13 — REGNUM В Башкирии разыскивают мужчину, который задолжал по алиментам более 300 тысяч рублей. Об этом 12 ноября сообщает пресс-служба республиканского управления Федеральной службы судебных приставов.

По сообщению пресс-службы ведомства, мужчина 1983 года рождения ни разу не заплатил алименты своей дочери 2008 года рождения. Более того, не желая исполнять решение суда, он уехал в неизвестном направлении.

В настоящее время его местонахождение неизвестно, поэтому мужчина был объявлен в розыск.