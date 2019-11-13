Аддис-Абеба, , 12:31 — REGNUM Два эфиопских пастора были обезглавлены в Себете, недалеко от столицы Эфиопии Аддис-Абебы, во время недавней вспышки насилия в отношении христиан, о чем сообщил сотрудник Фонда Варнава. Власти Эфиопии сообщали, что ситуация на местах стала «довольно сложной для христиан», и многие церкви были сожжены в этом году. Существует также непроверенное сообщение о том, что группа христиан была изгнана из мусульманского города Джинир, расположенного в 303 милях к юго-востоку от столицы. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс ECADF.

Власти Эфиопии незамедлительно направили армию в регион для восстановления порядка после того, как 67 человек были убиты и 213 ранены в Аддис-Абебе в течение нескольких дней беспорядков.

Считается, что мусульманский активист и высокопоставленный магнат СМИ Джавар Мохаммед спровоцировал беспорядки, объявив своим сторонникам, что правительство сняло с него личную охрану. Последующие уличные протесты против премьер-министра Абия Ахмеда переросли в беспочвенное насилие.

Джавар Мохаммед, имеющий при этом американский паспорт, недавно вернулся в Эфиопию и, как сообщается, призывал «обезглавить христиан». С сентября 2018 года ожесточенные этнические столкновения привели к тому, что около двух миллионов эфиопов стали внутренне перемещенными лицами.