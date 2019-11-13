Кигали, , 12:23 — REGNUM Два угандийских бизнесмена были застрелены сотрудниками службы безопасности Руанды. Бизнесмены Джон Боско Тухейре и Джоб Эбьяришанга были убиты примерно в километре от пограничного пункта Мпороро. Как утверждается, предприниматели перевозили табак контрабандным путем.

По информации танзанийского новостного издания ZanzibarLeo, еще трое угандийцев, приехавших вместе с погибшими бизнесменами, Арон Айнебйоона, Кристофер Бьямукама и Эммануил Ниваманья смогли сбежать и вернуться в Уганду.

В заявлении для СМИ, представитель полиции Руанды, комиссар Джон Боско Кабира, сообщил, что сотрудникам службы безопасности пришлось применить силу в отношении угандийцев в целях самообороны после того, как бизнесмены учинили беспорядки и напали на полицейских, находящихся при исполнении своих обязанностей.