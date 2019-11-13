Красногорск, 13 ноября 2019, 12:13 — REGNUM Число погибших в ДТП на Егорьевском шоссе в Подмосковье сократилось в два раза. Об этом 13 ноября сообщает РИАМО.
По словам министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игоря Королева, Егорьевское шоссе считается самой аварийной дорогой региона. В 2018 году здесь погибли 24 человека, в 2019 году число погибших в ДТП сократилось до 12 человек. Чтобы закрепить положительную тенденцию на дорогах создадут 800 искуственных неровностей.
Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, средний возраст автобусного парка Московской области сократился на один год.
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