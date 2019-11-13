Красногорск, , 12:13 — REGNUM Число погибших в ДТП на Егорьевском шоссе в Подмосковье сократилось в два раза. Об этом 13 ноября сообщает РИАМО.

По словам министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игоря Королева, Егорьевское шоссе считается самой аварийной дорогой региона. В 2018 году здесь погибли 24 человека, в 2019 году число погибших в ДТП сократилось до 12 человек. Чтобы закрепить положительную тенденцию на дорогах создадут 800 искуственных неровностей.

«Май-июнь (2019 года, прим. ИА REGNUM) нам показал, какой рост наезда на пешеходов. Благодаря неровностям нам удалось его сбить», — заявил Королев.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, средний возраст автобусного парка Московской области сократился на один год.

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