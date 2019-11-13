Избербаш, Дагестан, , 12:00 — REGNUM Девятилетняя девочка, переходившая дорогу по пешеходному переходу, попала под колеса автомобиля в дагестанском городе Избербаше. В результате наезда школьница с переломом ноги доставлена в больницу, сообщили ИА REGNUM 13 ноября в пресс-службе МВД республики.

ДТП произошло 11 ноября, примерно в 14:25. Сам водитель, сбивший девочку, скрылся с места происшествия. Однако вскоре он был задержан — им оказался 31-летний житель села Уллубийаул Карабудахкентского района Дагестана.

«Я не заметил, как эта девочка вышла на дорогу, передо мной машина стояла. Я остановился сперва, потом испугался, растерялся и уехал, даже не вышел, не посмотрел, ничего не сделал. <…> Потом снял номера машины и выбросил, я не знаю, где они сейчас», — рассказал задержанный во время допроса.

По его словам, дома он успокоился, и на следующий день собирался явиться с повинной. В МВД добавили, что теперь мужчине предстоит ответить перед законом.

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