Джакарта, , 11:57 — REGNUM В результате взрыва у здания участка полиции в провинции Северная Суматра в Индонезии, который, по предварительным данным, устроил террорист-смертник, пострадали как минимум 6 человек. Об этом 13 ноября сообщает газета The Jakarta Post со ссылкой на источники.

«Пострадали шесть человек, никто из них не получил тяжелые ранения», — приводит издание слова представителя индонезийской полиции Мухаммада Икбаля.

Также уточняется, что в числе пострадавших четверо полицейских, кроме этого в результате взрыва пострадало три машины полиции.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства инцидента и ведется поиск организаторов взрыва. При этом ни одна из террористических группировок, из числа действующих в данном регионе, не взяла на себя ответственность за произошедшее.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 4 июня в индонезийской провинции Центральная Ява произошел взрыв у полицейского поста, в результате чего пострадал только сам террорист, которого госпитализировали.