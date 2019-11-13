Венеция, Италия, , 11:55 — REGNUM Два человека погибли во время наводнения в Венеции. Об этом 13 ноября сообщил телеканал Sky TG 24.

По предварительным данным, гибель одного из них наступила в результате удара электрического тока. Погибший пытался запустить насосы в своем доме, который начало заливать водой.

Подробности гибели второго человека не приводятся.

Как передавало ИА REGNUM, 12 ноября из-за сильных в ряде регионов Италии начались наводнения. Ранее сообщалось, что затоплено 80% Венеции.