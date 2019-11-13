Курган, , 11:49 — REGNUM В Курганской области заключён под стражу инспектор регионального отдела по технологическому надзору Уральского управления Ростехнадзора как фигурант уголовного дела о взятке. Чиновнику инкриминируют получение «вознаграждения» на сумму более 200 тыс. рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по Зауралью.

По данным следствия, в период 2017 — 2019 годов госинспектор Ростехнадзора получил взятку в размере более 200 тысяч рублей за «за общее покровительство» в отношении ООО Научно-технический центр «Комплексные решения» от сотрудника данной фирмы.

Инспектору Ростехнадзора предъявлено обвинение по п."в» ч.5 ст.290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки лично в крупном размере»), сотрудник фирмы — по п."б» ч.4 ст.291 УК РФ («Дача взятки должностному лицу в крупном размере»).

Чиновник взят под стражу, сотрудник предприятия находится под подпиской о невыезде.