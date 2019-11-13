Самара, , 11:54 — REGNUM Один человек погиб под Самарой в результате аварии с участием легкового автомобиля и автоцистерны. Об этом сообщают очевидцы происшествия в социальной сети.

Дорожно транспортное происшествие произошло рано утром, 13 ноября, на трассе в Волжском районе у села Белозёрки.

По словам очевидцев, у легкового автомобиля Skoda смялась передняя часть, а автоцистерна Volvo вылетела с дороги.

Сообщается, что пассажир, ехавший в легковом автомобиле погиб, водитель легковушки госпитализирован в медицинское учреждение с травмами.