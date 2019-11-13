Чебоксары, , 11:38 — REGNUM В Батыревском районе Чувашии вынесен приговор менеджеру займов одной из частных компаний, которую обвинили в мошенничестве со средствами клиентов. Ущерб оценивается в 578 тыс. рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

Перед судом предстала 30-летняя жительница Батыревского района, которой инкриминировали совершение преступления предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество с использованием своего служебного положения»).

По данным правоохранителей, с 21 мая 2015 года по 13 апреля 2016 года фигурантка уголовного дела, являясь менеджером займов отделения общества «Межрегиональный Центр Финансирования», неоднократно формировала подложные договора и расходные кассовые ордера на якобы совершенную выдачу средств жителям района. В действительности средства, как установило следствие, обвиняемая получала сама и использовала по своему усмотрению.

Ущерб оценён на сумму более 578 тыс. рублей. Батыревский районный суд признал подсудимую виновной и назначил ей два года.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приволжском федеральном округе подвели итоги работы по выявлению нелегальных кредиторов за январь-сентябрь 2019 года. Всего таковых обнаружено почти 170, из которых 22 работали в Нижегородской области.

В целом по стране регулятор выявил 240 компаний с признаками финансовых пирамид, а нелегальных кредиторов в стране обнаружили 1,576 тыс.