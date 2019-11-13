Владивосток, 13 ноября 2019, 11:35 — REGNUM Река Объяснения во Владивостоке окрасилась в зелёный цвет, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Об этом написали местные паблики, добавив, что зелёный цвет река удерживала некоторое время, затем стала менять цвет на обычный. Стоит отметить, что река не является полноценным естественным водоёмом, а служит для отведения технической воды от теплоэлектроцентрали, расположенной в районе бухты Тихой.
Природоохранная прокуратура начала проверку сообщений пользователей социальных сетей.
Как сообщало ИА REGNUM, превышение вредных веществ найдено белгородскими экологами в реке Разумной.