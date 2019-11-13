Минск, , 11:27 — REGNUM Гражданина России суд Гродненского района Белоруссии признал виновным в незаконном обороте и перевозке наркотических средств. О приговоре сообщила 12 ноября пресс-служба суда.

Сообщается, что при досмотре автомобиля российского гражданина было найдено 13 килограмм гашиша.

«Обвиняемый Н. в мае 2019 года, двигаясь из Республики Польша, перевез его на территорию Республики Беларусь через пункт пропуска «Брузги-2», — говорится в сообщении.

За незаконный оборот и перевозку наркотиков суд приговорил мужчину в общей сложности к 14 годам лишения свободы. Отбывать наказание назначено в колонии усиленного режима.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ России пресекли действия группировки, организовавшей крупный интернет-магазин по сбыту наркотиков.