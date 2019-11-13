Симферополь, , 11:19 — REGNUM В международном детском центре «Артек» скончалась 15-летняя девочка из Махачкалы, правоохранители возбудили уголовное дело по факту трагедии. Об этом 13 ноября сообщила пресс-служба ГСУ Следкома Крыма.

По предварительным данным, школьница легла спать вечером и утром была обнаружена мёртвой.

«На месте происшествия работают следовали и криминалисты Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю во главе с исполняющим обязанности руководителя ведомства Владимиром Терентьевым. Назначены экспертизы для установления причины смерти несовершеннолетней», — отметили в СК.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре в «Артеке» скончался 12-летний ребёнка из Санкт-Петербурга. Накануне трагедии он был госпитализирован в больницу Ялты с предварительным диагнозом «пневмония».

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